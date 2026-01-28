Referendum sulla giustizia | il Tar del Lazio ha respinto il ricorso sulla data

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che chiedeva di spostare la data del referendum sulla giustizia. Ora, gli italiani voteranno il 22 e 23 marzo come previsto. La decisione chiude di fatto la partita sulla consultazione popolare, che riguarda la riforma approvata in Parlamento.

Il tribunale amministrativo ha dichiarato "infondate" le motivazioni dei ricorrenti. Si andrà a votare il 22 e 23 marzo 2026 Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso sul referendum costituzionale. La data del voto è dunque confermata: gli italiani saranno chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per approvare o respingere la riforma della giustizia approvata in Parlamento. Il ricorso era stato presentato dal Comitato dei 15 promotori del nuovo quesito referendario contro la delibera con cui era stata stabilita la data del voto. I ricorrenti (e l'opposizione) auspicavano di avere più tempo per portare avanti la campagna elettorale e far valere le ragioni del "no".🔗 Leggi su Today.it

