Comune un piano di assunzioni Sono previsti nuovi concorsi per ruoli tecnici e vigili urbani
Lucca, 23 novembre 2025 – Al Comune di Lucca previsti nuovi concorsi per vigili urbani ma anche per giardinieri. Lo annuncia l’assessore al Personale Moreno Bruni che fa il punto sulla macchina organizzativa comunale. Attualmente i dipendenti comunali sono 530, con un’età media pari a 50 anni che è in diminuzione grazie alle nuove assunzioni. Dal 2022 a oggi, ne sono state effettuate 180: 92 sono persone sotto i 40 anni; 57 hanno sotto i 35 anni. La spesa per personale comunale? Sono circa 22 milioni di euro, ovvero più del 20% del totale della spesa corrente del bilancio dell’ente. A dicembre sarà comunque adottato un nuovo piano del fabbisogno di personale del prossimo triennio 20262028. 🔗 Leggi su Lanazione.it
