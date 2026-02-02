Decreto sicurezza | come cambia dopo gli scontri di Torino

Dopo gli scontri di Torino, il governo ha deciso di cambiare il decreto sicurezza. Nei giorni successivi alle violenze durante la manifestazione, le autorità hanno annunciato nuove misure per rafforzare i controlli e prevenire futuri incidenti. Le proteste sono state violente, con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti e bloccato le strade. Il ministro dell’Interno ha promesso di agire in modo più duro, introducendo sanzioni più severe e aumentando la presenza delle forze dell’ordine. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra le forze di

Dopo le violenze della manifestazione per Askatasuna a Torino, il governo accelera sul decreto sicurezza. «Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa nazione», ha assicurato Giorgia Meloni dopo aver fatto visita in ospedale agli agenti feriti: la premier ha convocato una riunione a Palazzo Chigi, da cui usciranno le misure destinate a entrare nel dl da portare in Consiglio dei ministri mercoledì 4 febbraio. Sul tavolo lo "scudo penale" per gli agenti, e non solo. Giorgia Meloni in visita a un agente della polizia ferito a Torino (Ansa). In arrivo uno "scudo" penale per gli agenti.

