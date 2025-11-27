Ladri si intrufolano nell’Eurospin ma portano via solo pochi generi alimentari
CUTROFIANO – Il furto c’è stato, ma minimo rispetto a quanto potenzialmente avrebbero potuto racimolare i malviventi. E ha riguardato, ancora una volta, un discount Eurospin.Dopo i due episodi di fila presso il punto vendita di Veglie, il fatto si è consumato, stavolta, a Cutrofiano, lungo via. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ladri di verdura si intrufolano nell'orto sociale e rubano 40 chili di verze nella notte, il sindaco: «Episodio triste» - facebook.com Vai su Facebook