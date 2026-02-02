Nuovo amore per Ema Stokholma dopo la fine con Angelo Madonia chi è Gabriele Striccio

Dopo la separazione da Angelo Madonia, Ema Stokholma ha ritrovato il sorriso accanto a Gabriele Striccio, il coreografo con cui sembra aver iniziato un nuovo capitolo sentimentale. La conduttrice e influencer si mostra felice e serena, pronta a lasciarsi alle spalle il passato.

Per Ema Stokholma sembra sia iniziato anche un  nuovo capitolo   sentimentale  che la vede accanto al coreografo  Gabriele   Striccio. Sebbene siamo ancora nel limbo del gossip, e nessuno dei due diretti interessati abbia fatto annunci ufficiali, nella newsletter di  Vanity Fair  ‘ Celebrity Watch ‘, Santo Pirrotta pare essere certo di questo  nuovo   amore  appena nato e che vede la conduttrice brillare di rinnovata luce dopo l’ addio  doloroso ad  Angelo Madonia. Questa relazione, infatti, appare come una  rinascita sentimentale  per Stokholma, dopo la conclusione — non facile — di una storia molto seguita con il ballerino conosciuto sul set di  Ballando con le Stelle  nel 2022, e che ha poi ritrovato serenità insieme a  Sonia   Bruganelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

