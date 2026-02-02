Dopo la separazione da Angelo Madonia, Ema Stokholma ha ritrovato il sorriso accanto a Gabriele Striccio, il coreografo con cui sembra aver iniziato un nuovo capitolo sentimentale. La conduttrice e influencer si mostra felice e serena, pronta a lasciarsi alle spalle il passato.

Per Ema Stokholma sembra sia iniziato anche un nuovo capitolo sentimentale che la vede accanto al coreografo Gabriele Striccio. Sebbene siamo ancora nel limbo del gossip, e nessuno dei due diretti interessati abbia fatto annunci ufficiali, nella newsletter di Vanity Fair ‘ Celebrity Watch ‘, Santo Pirrotta pare essere certo di questo nuovo amore appena nato e che vede la conduttrice brillare di rinnovata luce dopo l’ addio doloroso ad Angelo Madonia. Questa relazione, infatti, appare come una rinascita sentimentale per Stokholma, dopo la conclusione — non facile — di una storia molto seguita con il ballerino conosciuto sul set di Ballando con le Stelle nel 2022, e che ha poi ritrovato serenità insieme a Sonia Bruganelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo amore per Ema Stokholma, dopo la fine con Angelo Madonia, chi è Gabriele Striccio

