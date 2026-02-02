Nuovi Coronavirus cosa dice lo studio sui pipistrelli che volano vicino agli allevamenti del Nord Italia

Un nuovo studio italiano ha esaminato 14 allevamenti di suini nel Nord Italia per capire se gli animali sono a rischio di contagio dai pipistrelli. I ricercatori hanno osservato da vicino la presenza di coronavirus nelle zone vicine agli allevamenti, cercando di capire se ci sono collegamenti diretti tra i pipistrelli e le fattorie. I risultati potrebbero aiutare a capire meglio come si diffondono queste infezioni e se ci sono rischi per gli allevamenti e, di conseguenza, per la salute umana.

Uno studio italiano ha analizzato 14 allevamenti suini per approfondire l'esposizione degli animali ai coronavirus dei pipistrelli. Hanno evidenziato la presenza di otto specie di pipistrelli e di altrettanti otto coronavirus, ma soprattutto di nuove possibili modalità di esposizione indiretta.

