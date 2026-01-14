Valle sempre più anziana progetti e fondi per gli over 75 | Una risorsa per l’intera comunità

In un contesto di invecchiamento della popolazione, si sviluppano progetti e fondi dedicati agli over 75 nella Valle, considerandoli risorse preziose per l’intera comunità. A Sondrio, si guarda alla “longevity valley” come un’opportunità per valorizzare le esperienze e le competenze di questa fascia di età, promuovendo un invecchiamento attivo e condiviso.

Sondrio, 14 gennaio 2026 – Verso la “longevity valley”, dove la terza e la quarta e t à saranno una risorsa per l’intera comunità. Messa così sembra un po’ da libro dei sogni, in verità il nuovo progetto “Il futuro accanto – Prevenire e accompagnare le fragilità dell’invecchiamento nella provincia di Sondrio” nasce con solide basi, esempi di rilievo e, soprattutto, un dato di partenza che più oggettivo non si potrebbe: viviamo in una valle sempre più anziana. “La questione dell’invecchiamento è già in mezzo a noi – ha sottolineato il presidente della Provincia Davide Menegola – Per questo come ente abbiamo deciso non solo di patrocinare, ma di sostenere il progetto perché diventi strutturale e replicabile, nella convinzione che sia tempo di cambiare passo, intervenendo non di fronte alle emergenze, ma anticipando i bisogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

