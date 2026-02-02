DiStretto d’Emozioni | nuovi imperdibili appuntamenti

Il ciclo di eventi di DiStretto d’Emozioni continua con due appuntamenti da non perdere. Il primo, il 14 febbraio alle 19:30, è un concerto con il quartetto d’archi dell’Accademia Senocrito intitolato La melodia del cuore, all’Odeion di via XXIV Maggio. Il giorno dopo, alle 18:30, si tiene un concerto di pianoforte a quattro mani. Gli appassionati di musica classica possono segnare queste date in agenda.

Approfondimenti su DiStretto d’Emozioni

Ogni domenica mattina, presso l’Auditorium Filla nel Parco della Montagnola a Bologna, si svolge CLASSICADaFilla, un ciclo di concerti organizzato dall’Orchestra Senzaspine.

