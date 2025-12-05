DiStretto d’Emozioni | ecco i prossimi appuntamenti
Dicembre si apre a Reggio Calabria con un calendario ricco di iniziative, tra musica, arte, scoperte e attività per i più piccoli. DiStretto d’Emozioni prosegue il suo viaggio coinvolgendo luoghi simbolo e cittadini di tutte le età, trasformando la città in un itinerario culturale vivo e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
Il progetto DiStretto d’Emozioni anima dicembre e gennaio con cacce al tesoro, laboratori, visite guidate e un grande concerto al Teatro Cilea. Ecco tutti gli appuntamenti - facebook.com Vai su Facebook
Progetto DiStretto d’Emozioni, dicembre e gennaio ricchi di appuntamenti [PROGRAMMA] - Dicembre si apre a Reggio Calabria con un calendario ricco di iniziative, tra musica, arte, scoperte e attività per i più piccoli. Lo riporta reggiotv.it