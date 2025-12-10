Nuove Indicazioni nazionali | latino alle medie si rafforza studio grammatica si innova matematica TESTO DEFINITIVO infanzia e primo ciclo
Il ministro Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, introducendo importanti novità. Tra queste, si rafforza lo studio del latino alle medie, con un'attenzione maggiore alla grammatica, e si innovano i percorsi di matematica, per aggiornare e migliorare l'educazione nelle prime fasi scolastiche.
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Morosini (AstraZeneca): "Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone"
Consiglio di Stato “boccia” le nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primaria: sospeso il parere sul regolamento ministeriale. Cosa hanno detto i giudici
Nuove Indicazioni Nazionali, il Consiglio di Stato sospende il parere. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Confermate le nostre perplessità. Serve un confronto vero con le scuole”
Nuove indicazioni nazionali, via libera al testo definitivo. Da settembre 2026 ritorna il latino alle medie e si rafforza lo studio della grammatica nella scuola dell ... - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. Si legge su orizzontescuola.it
