Una domenica al cinema | il cartellone

Al cinema Eden Norimberga di James Vanderbilt, con i premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe (17 e 20.30); Buen Camino di Gennaro Nunziante, l’attesa commedia natalizia di Checco Zalone (16, 18 e 21) e Primavera, film co-scritto e diretto da Damiano Michieletto, con protagonisti Tecla Insolia nei panni di una giovane violinista di talento e da Michele Riondino nel ruolo di Antonio Vivaldi. Prodotto dalla Warner Bros, nel cast anche Stefano Accorsi, Andrea Pennacchi (alle 16, 18,15 e 21). Al Terminale continua la programmazione di Father mother sister brother di Jim Jarmusch, con Cate Blanchett e Charlotte Rampling (foto), e, Adam Driver. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 28 dicembre alle ore 17:30 il Cinema Sangiacomo propone il film di animazione "HEIDI - UNA NUOVA AVVENTURA". La piccola Heidi vive una vita spensierata nella baita di montagna con il nonno. Un giorno lei e Peter salvano la vita ad un - facebook.com facebook
