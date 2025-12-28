Al cinema Eden Norimberga di James Vanderbilt, con i premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe (17 e 20.30); Buen Camino di Gennaro Nunziante, l’attesa commedia natalizia di Checco Zalone (16, 18 e 21) e Primavera, film co-scritto e diretto da Damiano Michieletto, con protagonisti Tecla Insolia nei panni di una giovane violinista di talento e da Michele Riondino nel ruolo di Antonio Vivaldi. Prodotto dalla Warner Bros, nel cast anche Stefano Accorsi, Andrea Pennacchi (alle 16, 18,15 e 21). Al Terminale continua la programmazione di Father mother sister brother di Jim Jarmusch, con Cate Blanchett e Charlotte Rampling (foto), e, Adam Driver. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una domenica al cinema: il cartellone

