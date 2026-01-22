Sembra svenuto in piazza poi l’aggressione | uomo arrestato a Como poliziotto ferito

Un uomo è stato arrestato a Como dopo essere stato trovato riverso a terra in un parcheggio, inizialmente sembrava in difficoltà o colto da un malore. Tuttavia, l’intervento delle forze dell’ordine ha rivelato un episodio di aggressione, durante il quale un poliziotto è rimasto ferito. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi e di approfondimenti sulle cause dell’accaduto.

Era stato segnalato come una persona in difficoltà, riversa a terra in un parcheggio. Una scena che, almeno all’inizio, faceva pensare a un possibile malore. Ma quando la volante della polizia di Stato è arrivata sul posto, il quadro è cambiato in pochi istanti: quell’uomo si è trasformato da presunto soccorso a fonte di pericolo, scagliandosi contro gli agenti con insulti, calci e pugni. La polizia di Stato di Como ha arrestato nella mattinata di ieri un uomo di 38 anni, cittadino italiano nato in Uruguay, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia. L’arresto è scattato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Quicomo.it

