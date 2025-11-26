Ora nuota e non mollare Ti voglio bene papà salva i figli in difficoltà e muore annegato senza più forze

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo straziante ultimo gesto di Jeffrey Diaz, 47enne marinaio della Marina statunitense morto alle Hawaii lo scorso weekend quando una gita al mare con famiglia si è trasformata in una tragedia il giorno prima del suo 48° compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

