Ora nuota e non mollare Ti voglio bene papà salva i figli in difficoltà e muore annegato senza più forze
Lo straziante ultimo gesto di Jeffrey Diaz, 47enne marinaio della Marina statunitense morto alle Hawaii lo scorso weekend quando una gita al mare con famiglia si è trasformata in una tragedia il giorno prima del suo 48° compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una partita incredibile, fatta di rimonte clamorose e contraddistinta dalla voglia di non mollare - facebook.com Vai su Facebook
“Ora nuota e non mollare. Ti voglio bene”, papà salva i figli in difficoltà e muore annegato senza più forze - Lo straziante ultimo gesto di Jeffrey Diaz, 47enne marinaio della Marina statunitense morto alle Hawaii lo scorso weekend quando una gita al mare con famiglia ... Come scrive fanpage.it