Foca monaca passeggia sulla riva a Ravenna | Proteggerla significa preservare il nostro mare
Rarissima foca monaca avvistata a Ravenna. A Fanpage.it Antonio Di Natale della Fondazione Acquario di Genova ricorda: "È il mammifero marino più raro e minacciato del Mediterraneo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
