Foca monaca passeggia sulla riva a Ravenna | Proteggerla significa preservare il nostro mare

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rarissima foca monaca avvistata a Ravenna. A Fanpage.it Antonio Di Natale della Fondazione Acquario di Genova ricorda: "È il mammifero marino più raro e minacciato del Mediterraneo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

