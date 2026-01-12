Calcio Serie A | Juventus-Cremonese 5-0

La Juventus supera senza difficoltà la Cremonese con un risultato di 5-0 allo Stadium. La partita si apre dopo soli 12 minuti, quando un tiro di Miretti colpisce Bremer e sorprende Audero, portando i bianconeri in vantaggio. La gara si sviluppa senza grandi variazioni di risultato, con la Juventus che mantiene il controllo dell’incontro fino al fischio finale.

22.45 Corre forte la Juventus che allo 'Stadium' travolge 5-0 la Cremonese. Tutto facile per la Juve che al 12' è avanti: il tiro di Miretti colpisce la faccia di Bremer e beffa Audero.In contropiede,al 15', raddoppio di David che aveva anche colpito un palo.Al Var, revocato un rigore alla Cremonese.Penalty per i bianconeri (mani di Baschirotto): Audero manda sul palo il tiro di Yildiz che però è lesto a ribattere in rete (35'). Nella ripresa, McKennie prima costringe Terracciano all'autogol (48') poi firma il definitivo 5-0 (64'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Calcio, Serie A: Cremonese-Cagliari 2-2

Leggi anche: Calcio: Serie A, Cremonese-Juve 1-2, buona la prima per Spalletti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve-Cremonese: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A, Juventus-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A: Juventus-Cremonese in campo alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Juve, un importante rientro previsto contro la Cremonese.

Juventus-Cremonese: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I bianconeri di Spalletti ospitano i grigiorossi di Nicola per il primo appuntamento del girone di ritorno. tuttosport.com