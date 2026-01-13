L’arbitraggio di Juventus-Cremonese ha suscitato molte critiche, evidenziando alcune decisioni discutibili che hanno influenzato l’andamento della partita. Anche Luciano Spalletti ha commentato l’assegnazione di un rigore contestato, sottolineando le difficoltà dell’arbitro Rocchi. Questo episodio mette in luce le problematiche legate alla gestione delle gare e l’importanza di un arbitraggio più accurato e trasparente nel calcio professionistico.

Se persino Luciano Spalletti dice che il rigore per la Cremonese non c’era, vuol dire che il disastro arbitrale in Juventus-Cremonese è stato notevole. Anche perché, come sottolineato dal Corriere dello Sport, si è trattata praticamente di un’amichevole, partita finita dopo 15 minuti, risultato mai in discussione ( è finita 5-0 ). L’arbitro era Feliciani, il Var Gariglio. Scrive il Corriere dello Sport con Edmondo Pinna: Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e Var (soprattutto). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus-Cremonese, l’arbitraggio è un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male (Corsport)

