Previsioni meteo della settimana | dicembre inizia con maltempo e temporali ma il freddo si attenua

Le previsioni meteo della prima settimana di dicembre indicano l'arrivo di una nuova perturbazione sull'Italia che sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche prima al nord e poi al centro sud con temporali e tempo molto incerto fino al ponte dell'Immacolata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

