Movida violenta il racconto di un poliziotto | Mio figlio pestato in discoteca nella notte di Capodanno

Un ragazzo di 22 anni di Palermo è stato vittima di una violenta aggressione in una discoteca di Isola delle Femmine durante la notte di Capodanno. L’episodio, raccontato da un poliziotto, evidenzia le problematiche legate alla movida e alla sicurezza nei locali notturni. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di episodi di violenza giovanile, sollevando questioni sulla tutela dei giovani e sulla gestione della sicurezza pubblica durante eventi di aggregazione.

