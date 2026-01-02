Movida violenta il racconto di un poliziotto | Mio figlio pestato in discoteca nella notte di Capodanno

Un ragazzo di 22 anni di Palermo è stato vittima di una violenta aggressione in una discoteca di Isola delle Femmine durante la notte di Capodanno. L’episodio, raccontato da un poliziotto, evidenzia le problematiche legate alla movida e alla sicurezza nei locali notturni. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di episodi di violenza giovanile, sollevando questioni sulla tutela dei giovani e sulla gestione della sicurezza pubblica durante eventi di aggregazione.

Un palermitano di 22 anni sarebbe stato picchiato da un gruppo di aggressori coetanei in una discoteca di Isola delle Femmine, nella notte di Capodanno. Il giovane, che stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno, insieme alla fidanzata e ad altre due coppie di amici, ha riportato una frattura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

