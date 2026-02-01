650 ragazzi in una discoteca più del doppio consentito | intervengono carabinieri e vigili del fuoco

Questa sera i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti in una discoteca di Napoli, dove hanno trovato circa 650 ragazzi. Il numero supera di gran lunga la capienza consentita, che era di poco più della metà. Le forze dell’ordine hanno subito messo in atto i controlli per evitare situazioni di rischio e garantire la sicurezza di tutti. È l’ennesimo intervento in locali notturni della zona, dove continuano i controlli sui limiti di capienza e sul rispetto delle norme di sicurezza.

Durante l’operazione, militari e vigili del fuoco hanno riscontrato anche la mancanza dei dispositivi antincendio e che il numero degli estintori era insufficiente Proseguono i controlli nei locali notturni dei carabinieri del comando Provinciale di Napoli per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone. Dopo l’operazione effettuata a Sant’Antimo, nella notte tra sabato e domenica è stata la volta di Somma Vesuviana. I militari della compagnia di Castello di Cisterna, insieme ai vigili del fuoco, hanno controllato una discoteca all'interno della quale c'erano 650 ragazzi - più del doppio consentito spiegano i carabinieri - che sono stati fatti allontanare senza problemi di ordine pubblico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

