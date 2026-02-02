Non è protesta | quello di Askatasuna a Torino è terrorismo urbano e politico

A Torino, la manifestazione di sabato si è trasformata in qualcosa di diverso da una semplice protesta. Oltre cento agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri scoppiati tra manifestanti e polizia. La situazione è diventata violenta e fuori controllo, con pietre e fumogeni lanciati contro le forze dell’ordine. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla, mentre alcuni gruppi hanno alzato il livello dello scontro. La scena si è fatta cruda, e ora si cercano responsabili di quello che gli investigatori

Sono più di cento gli appartenenti alle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri avvenuti sabato a margine della manifestazione di Torino. Il bilancio parla di 96 agenti della Polizia di Stato, sette militari della Guardia di finanza e cinque carabinieri contusi nel corso delle violenze. La Procura di Torino si appresta a chiedere al giudice per le indagini preliminari la convalida dei tre arresti effettuati al termine dei disordini esplosi durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra le persone fermate figura anche un ventiduenne residente in provincia di Grosseto, bloccato in flagranza differita per l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista. Askatasuna, Piantedosi: «È terrorismo urbano. Ora il fermo preventivo per isolare i violenti» Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano. Sgombero del centro sociale Askatasuna: tensioni con la polizia al corteo di protesta di Torino Questa mattina, il centro sociale Askatasuna di Torino è stato oggetto di sgombero da parte della Digos, scatenando tensioni durante il corteo di protesta dei manifestanti. Torino, Meloni dai poliziotti feriti: Non una protesta ma un tentato omicidio Una violenza cieca ed eversiva quella vista a Torino. Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che ... Meloni:non è protesta,è tentato omicidio Ho portato solidarietà dell'Italia a tutti i militari coinvolti. Alessandro ha 29 anni, Lorenzo ne ha 28. Contro di loro martelli, molotov, bombe carte piene di chiodi, pietre lanciate con le catap ... La sinistra dice di condannare le violenze ma poi finisce sempre per prendersela con il governo. Succede ogni volta: l'indignazione scatta solo quando lo Stato reagisce e mai quando la violenza esplode. Askatasuna non è una protesta degenerata, è violenz Torino, scontri e violenze alla protesta: 108 agenti feriti, governo verso una stretta sulla sicurezza. Duri scontri durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: oltre cento feriti tra le forze dell'ordine. Meloni e Crosetto parlano di azione cri

