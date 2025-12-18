Sgombero del centro sociale Askatasuna | tensioni con la polizia al corteo di protesta di Torino

Questa mattina, il centro sociale Askatasuna di Torino è stato oggetto di sgombero da parte della Digos, scatenando tensioni durante il corteo di protesta dei manifestanti. La situazione riflette le complesse dinamiche tra le forze dell’ordine e gli attivisti, suscitando reazioni e discussioni sulla libertà di espressione e i diritti sociali nella città.

© Feedpress.me - Sgombero del centro sociale Askatasuna: tensioni con la polizia al corteo di protesta di Torino Il centro sociale Askatasuna di Torino, di Autonomia Contropotere, è stato sgomberato stamattina dalla Digos della polizia di Torino. Un provvedimento più volte richiesto dai partiti di centrodestra, sia locali che nazionali. "Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese» il commento immediato del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Possono. 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale: lanci di petardi, la polizia risponde con gli idranti La diretta Leggi anche: Torino, maxi-perquisizione nella sede del centro sociale Askatasuna. Il sindacato di Polizia: “Pronti allo sgombero” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa; Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Il presidio di protesta disperso con gli idranti; Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce. La diretta dello sgombero di Askatasuna, presidio spazzato via con gli idranti - I trecento uomini della polizia, il sequestro dell’edificio, la fine del patto di collaborazione con il Comune. lastampa.it

A Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - Giovedì mattina a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, uno dei più noti in Italia. ilpost.it

Askatasuna Torino, il corteo dopo lo sgombero: i manifestanti tentano di rientrare nel centro sociale. Respinti con gli idranti - Secondo la questura i manifestanti hanno tentato in serata di rientrare nell'edificio dell'Askatasuna, dichiarato inaccessibile dopo ... msn.com

Potere al Popolo. . @giorgio_cremaschi_ i, è membro del Comitato dei proponenti e dei garanti per il progetto Aska bene comune: “Lo sgombero del centro sociale, di cui sono orgoglioso di essere garante, è espressione della politica di guerra e di sostegno a facebook

. @FabrizioRicca chiede nel pomeriggio un'informativa sullo sgombero del centro sociale Askatasuna #opencrpiemonte x.com

