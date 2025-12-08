tac al gatto in ospedale radiologo verso il processo

Aveva sottoposto a tac e a drenaggio all'interno dell'ospedale Parini di Aosta il suo gatto caduto dal sesto piano, per questo va verso il processo il dottor Gianluca Fanelli, responsabile del reparto Radiologia cardiovascolare e interventistica. E' accusato di indebita appropriazione di denaro o cose mobili (che equivale alla vecchia accusa di peculato) e di esercizio abusivo della professione veterinaria. Il fatto risale al 20 gennaio scorso, quando il medico, marito della senatrice Nicoletta Spelgatti, avrebbe fatto ritardare gli esami di due pazienti al pronto soccorso, per sottoporre la sua gatta Athena ad accertamenti, utilizzando la strumentazione del reparto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

