Elezioni Regionali da Ciarambino a Muscarà | la delusione di chi non ce l' ha fatta

Emergono i primi commenti dei candidati al consiglio regionale che non ce l'hanno fatta ad essere eletti.E' il caso delle consigliere uscenti Marì Muscarà e Valeria Ciarambino. “Buongiorno, non è andata come speravo, Ringrazio chi mi ha rinnovato la fiducia e chi mi ha accompagnato in questi anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Telesveva. . +++IN QUESTA EDIZIONE DI TELESVEVA NOTIZIE – ELEZIONI REGIONALI IN PUGLIA: TRIONFO DI ANTONIO DECARO – TRANI, 30ENNE ACCOLTELLATO AL BRACCIO: MISTERO SUI MOTIVI DELL’AGGRESSIONE – REDDITO DI CITTADIN - facebook.com Vai su Facebook

Proiezioni 3 – Liste – Elezioni Regionali Campania 2025 Grazie per averci seguito sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #elezioniCampania Vai su X

Elezioni regionali in Toscana 2025 | Eugenio Giani confermato presidente col 53,9% dei voti. Tomasi resta al 40,9% - Volti nuovi, qualche esclusione eccellente, molte conferme e un paio di rientri, un Pd che non sarà più autosufficiente (nella scorsa legislatura i dem avevano da soli più della metà dei consiglieri), ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Chi sono i candidati alle elezioni in Toscana 2025: nomi e liste alle regionali - Sono tre i candidati alle elezioni regionali 2025 in Toscana: il presidente uscente Eugenio Giani si ricandida e sarà sostenuto da tutto il centrosinistra; il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (FdI ... Segnala fanpage.it

Elezioni regionali Toscana: affluenza, come è andata fin qui? Forte calo - 5 punti percentuali: questo dicono le rilevazioni dell’affluenza alle regionali in Toscana 2025. Da lanazione.it