Niscemi ripristinato il metano dopo la frana | scuole verso la riapertura

Dopo giorni di chiusura, le scuole di Niscemi si preparano a riaprire. La rete del gas è stata riparata e la fornitura di metano è di nuovo attiva, dopo la frana che aveva causato la rottura delle tubazioni. La situazione si sta normalizzando, e le autorità hanno annunciato che le scuole potranno riprendere le lezioni senza più rischi.

Rete del gas nuovamente operativa. Dopo giorni di emergenza, a Niscemi è tornata la fornitura di metano, interrotta in seguito alla rottura delle tubazioni causata dai crolli legati al cedimento del terreno. A comunicarlo è stato il sindaco Massimiliano Conti, che ha annunciato la piena riattivazione della rete a partire da oggi. Scuole: piano di riapertura in fase di definizione. Con il ripristino del gas, l'amministrazione comunale, la Protezione civile e le istituzioni competenti stanno lavorando a un piano per la riapertura delle scuole, rimaste chiuse soprattutto per l'impossibilità di garantire il riscaldamento degli ambienti. Approfondimenti su Niscemi Ripristino Del Metano Frana a Niscemi: oltre 500 evacuati nella notte, smottamento in estensione verso Gela. Scuole chiuse e rischio isolamento per il centro Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all'evacuazione di oltre 500 persone e all'allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato. Niscemi, la protezione civile: "La frana è ancora attiva, l'intera collina sta scendendo verso la piana" La frana di Niscemi continua a muoversi, con l'intera collina che si sposta verso la piana di Gela. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Niscemi Ripristino Del Metano Argomenti discussi: Niscemi, città ferma e 5mila studenti senza scuola. Si lavora per garantire il diritto allo studio; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; VIDEO | Frana di Niscemi, l'appello del sindaco: Una tragedia, lontani dalle zone rosse; Frana Niscemi: Schifani: Servono soluzioni immediate per riaprire la viabilità. Niscemi, Che Dio ce la mandi buona: gli sfollati tornano a casa per recuperare i loro averiSono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici de ... lastampa.it Niscemi, ancora paura e cedimenti: boati nella notte e frana attivaSono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. iltempo.it La frana che sta inghiottendo Niscemi era un rischio noto da oltre due secoli. La città sorge su un fragile strato di argilla, e il cambiamento climatico ha fatto il resto: https://fanpa.ge/md9QB - facebook.com facebook Frana Niscemi Tecnici al lavoro anche nella notte per isolare le condutture del gas nella zona rossa e consentire la riattivazione del servizio. Volontari, soccorritori e operatori in campo per l'assistenza, monitoraggio, ripristino viabilità. #28gennaio h10 x.com

