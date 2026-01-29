Niscemi ripristinato il metano dopo la frana | scuole verso la riapertura

Dopo giorni di chiusura, le scuole di Niscemi si preparano a riaprire. La rete del gas è stata riparata e la fornitura di metano è di nuovo attiva, dopo la frana che aveva causato la rottura delle tubazioni. La situazione si sta normalizzando, e le autorità hanno annunciato che le scuole potranno riprendere le lezioni senza più rischi.

Rete del gas nuovamente operativa. Dopo giorni di emergenza, a Niscemi è tornata la fornitura di metano, interrotta in seguito alla rottura delle tubazioni causata dai crolli legati al cedimento del terreno. A comunicarlo è stato il sindaco Massimiliano Conti, che ha annunciato la piena riattivazione della rete a partire da oggi. Scuole: piano di riapertura in fase di definizione. Con il ripristino del gas, l'amministrazione comunale, la Protezione civile e le istituzioni competenti stanno lavorando a un piano per la riapertura delle scuole, rimaste chiuse soprattutto per l'impossibilità di garantire il riscaldamento degli ambienti.

