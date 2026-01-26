Una vasta frana sta interessando Niscemi, in provincia di Caltanissetta, creando preoccupazione tra la popolazione. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e l’evacuazione di circa mille persone per garantire la sicurezza. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione e monitoraggio costante da parte delle squadre di emergenza per prevenire ulteriori danni.

Niscemi (Caltanisetta), 26 gennaio 2026 – Un paese che sta letteralmente sprofondando. E’ l’impressione immediata che si ha guardando le immagini della frana. Decine di abitazioni che si affacciano sull’orlo del precipizio. Una porzione di terreno è sprofondata di 25 metri e ora rischia di trascinarsi dietro una parte del paese. La frana di 4 chilometri. Si estende per circa quattro chilometri a Niscemi il fronte della frana che ieri ha interessato il quartiere Sante Croci, nell'area del torrente Benefizio, dal Belvedere fino alla strada provinciale 10, nel versante ovest è stato stimato un cedimento di circa sei metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una frana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: scuole chiuse e 1000 persone evacuate

Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corsoUna frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Frana a Niscemi, 500 persone evacuate e scuole chiuse. Il sindaco: “Evento drammatico”Una frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole, creando una situazione di emergenza nel centro abitato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Droni sorvolano la città di Niscemi: ecco cosa sta accadendo e le comunicazioni alla città; Paura a Niscemi: una frana mette a rischio un intero quartiere, 500 persone evacuate, scuole chiuse; Il risveglio amaro di Niscemi per i 500 sfollati, tra paura e rabbia: Rischio di isolamento.

Frana minaccia una strada nel Parmense, allevamento rischia l'isolamentoSull'Appennino parmense c'è preoccupazione per la frana di Lamino, nel comune di Valmozzola: una colata di terra e fango scende sempre più veloce e minaccia la viabilità, un allevamento di 600 capi ... ansa.it

Frana si riattiva nel Parmense, allevamento rischia l'isolamentoSull'Appennino parmense c'è preoccupazione per la frana di Lamino, nel comune di Valmozzola: una colata di terra e fango scende sempre più veloce e minaccia la viabilità, un allevamento di 600 capi ... rainews.it

Davvero impressionante la visione di queste foto: questa e' la situazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta: una grande frana aveva interessato la zona già alcune settimane fa ma ora un grande squarcio minaccia il centro del paese! Foto Eda Communic - facebook.com facebook