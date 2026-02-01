Frana a Niscemi lunedì riaprono le scuole Spaventa l’allerta meteo

Lunedì le scuole tornano in funzione a Niscemi, anche se l’allerta meteo continua a preoccupare. La frana che ha colpito il centro storico ha provocato la chiusura delle scuole, ma le autorità hanno deciso di riaprire gli edifici scolastici, sperando che le condizioni siano sotto controllo. La popolazione resta in allerta, mentre si aspetta di capire se le piogge continueranno a mettere a rischio la zona.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ripartono le scuole lunedì 2 febbraio, dopo il blocco causato da una frana che ha interessato il centro storico. Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che le 17 aule precedentemente collocate in aree a rischio sono state trasferite in altri plessi scolastici, garantendo così la ripresa delle attività didattiche per gli studenti che non frequentano i tre edifici chiusi: Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe. Questi ultimi, situati nella zona rossa, restano inaccessibili a causa della situazione instabile del terreno. L'emergenza ha colpito un'area già segnalata come a rischio da oltre vent'anni, con un quadro che evidenzia un'insufficienza strutturale nella gestione del dissesto idrogeologico.

