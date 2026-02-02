Frana Niscemi oggi riaprono le scuole Tajani in Sicilia

Questa mattina a Niscemi le scuole riaprono dopo la frana che ha colpito la zona una settimana fa. Le lezioni sono state riprese con la presenza di un team di psicologi per aiutare studenti e insegnanti a riprendere con tranquillità la normale attività. Tajani è arrivato in Sicilia, ma l’attenzione resta sulla sicurezza e sul ripristino delle condizioni di normalità.

(Adnkronos) – A distanza di una settimana dalla frana che ha colpito Niscemi (Caltanissetta), oggi lunedì 22 febbraio riprenderanno le lezioni, alla presenza di un team di psicologi. Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato che è stato eseguito il trasloco di 17 aule nei plessi precedentemente individuati. Rimangono chiusi i plessi Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe perché ricadono nella zona rossa, nel cuore del centro storico. Sono oltre 1.000 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa della frana. Il Comune si è attivato per garantire servizi a questi cittadini. I Vigili del Fuoco e i volontari di protezione civile continuano senza sosta le attività di assistenza ai residenti per il recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate.

