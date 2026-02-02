La storia dell’auto sul precipizio di Niscemi

La scena ha fatto il giro delle immagini online: un’auto si trova a un passo dal vuoto, sospesa su un bordo roccioso a Niscemi. La Ford Fiesta, di proprietà di Marcello Di Martino, un geometra in pensione, si trova proprio sulla scarpata, vicino al punto dove si è verificata la frana. La foto cattura il momento in cui l’auto sembra sul punto di scivolare nel vuoto, lasciando tutti senza parole. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La frana ha

Una delle foto simbolo della frana di Niscemi è l’auto sul precipizio. Si tratta di una Ford Fiesta di proprietà del geometra del comune in pensione Marcello Di Martino. «L’avevo parcheggiata nel mio garage, dove si entra dalla strada panoramica, via Angelo d’Arrigo, che è venuta giù con mezzo garage. È una 1.400 diesel, la usavo solo per andare fuori città. In città uso la Seicento», dice lui al Corriere della Sera. L’auto sul precipizio di Niscemi. La Ford Fiesta di Di Martino è dell’anno 2002 e ha 97 mila chilometri. Lui usa un’altra auto, una 600. Quella la usava solo per andare fuori città.🔗 Leggi su Open.online

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio del quartiere Sante Croci.

