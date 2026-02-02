Niscemi il proprietario dell' auto in bilico | Per sospendere l' assicurazione servono i documenti | come faccio a recuperarli?

A Niscemi, una Ford Fiesta spunta con il muso dal garage crollato. La frana ha portato via parte del costone, lasciando l’auto in bilico e il proprietario preoccupato. «Come faccio a recuperare i documenti per sospendere l’assicurazione?», chiede con insistenza. La situazione resta critica, mentre si cercano soluzioni per mettere in sicurezza l’area e aiutare chi si trova coinvolto.

Frana di Niscemi, una delle immagini simbolo è l'auto (una vecchia Ford Fiesta) che sbuca col muso dal garage su un costone completamente venuto giù. Ma chi è questa vettura? Il proprietario è l'80enne geometra del Comune in pensione Marcello Di Martino: lui ha dovuto abbandonare in pochi minuti la casa dove ha vissuto una vita e ora ogni giorno vede la sua Ford Fiesta in televisione. Chi è il proprietario della Ford Fiesta «L’avevo parcheggiata nel mio garage, dove si entra dalla strada panoramica, via Angelo d’Arrigo, che è venuta giù con mezzo garage. È una 1.400 diesel, la usavo solo per andare fuori città, anno 2002, 97 mila chilometri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Marcello Di Martino si trova in mezzo a un mare di problemi.

Una frana si è staccata a Niscemi, portando via un costone di montagna e lasciando il veicolo di un residente in bilico su uno strapiombo.

