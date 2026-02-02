Niscemi gli scrittori si mobilitano per salvare la biblioteca

Scrittori, giornalisti e librai si sono uniti per salvare la biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’ di Niscemi. La struttura, che custodisce oltre 4.000 volumi, rischia di essere travolta dal crollo di alcune case vicine nel quartiere Sante Croci. La mobilitazione è partita per fermare questa possibile perdita di un patrimonio culturale importante per il paese.

Palermo, 2 feb. (Adnkronos) - Una vera e propria mobilitazione di scrittori, intellettuali, giornalisti, librai per salvare la biblioteca privata 'Angelo Marsiano' di Niscemi (Caltanissetta), contenente oltre 4mila volumi, e che rischia di precipitare nel vuoto, insieme con le case che si trovano nel quartiere Sante Croci del piccolo comune. A lanciare l'allarme è la scrittrice Stefania Auci, da settimane prima in classifica con 'L'Alba dei Leoni', che chiede a gran voce che "questo patrimonio non vada perduto". La biblioteca, che oltre ai libri contiene anche documenti, mappe, che ripercorrono la storia di Niscemi e che rischiano di perdersi definitivamente.

