Repressione in Iran gli studenti si mobilitano

Oggi, giovedì 15 gennaio, si svolge un presidio di solidarietà in risposta alla repressione in Iran. Studenti e cittadini si sono uniti per esprimere vicinanza alle giovani e ai giovani iraniani che affrontano restrizioni e violenze. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese e a promuovere il rispetto dei diritti umani.

Hanno convocato per oggi, giovedì 15 gennaio, un presidio di solidarietà alle giovani e ai giovani iraniani. L'appuntamento è per le 18 e 30 ed è stato lanciato dalla Rete degli studenti medi e dall'Udu. Il ritrovo è stato fissato sul Liston. «Lo abbiamo convocato per dare un segnale di sostegno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

