Repressione in Iran gli studenti si mobilitano
Oggi, giovedì 15 gennaio, si svolge un presidio di solidarietà in risposta alla repressione in Iran. Studenti e cittadini si sono uniti per esprimere vicinanza alle giovani e ai giovani iraniani che affrontano restrizioni e violenze. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese e a promuovere il rispetto dei diritti umani.
Hanno convocato per oggi, giovedì 15 gennaio, un presidio di solidarietà alle giovani e ai giovani iraniani. L'appuntamento è per le 18 e 30 ed è stato lanciato dalla Rete degli studenti medi e dall'Udu. Il ritrovo è stato fissato sul Liston. «Lo abbiamo convocato per dare un segnale di sostegno.
Le vittime della repressione in Iran sono almeno 12 mila, ma potrebbero arrivare anche a 20 mila. Lo rivela l'emittente americana Cbs, che cita due fonti (di cui una all'interno della Repubblica islamica con cui ha potuto parlare dopo che è ripresa la possibilità facebook
#Iran. A conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sulla repressione violenta delle proteste senato.it/show-docleg=1… La 3a Commissione ha approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 36 senato.it/show-docleg=1… x.com
