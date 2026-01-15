Oggi, giovedì 15 gennaio, si svolge un presidio di solidarietà in risposta alla repressione in Iran. Studenti e cittadini si sono uniti per esprimere vicinanza alle giovani e ai giovani iraniani che affrontano restrizioni e violenze. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese e a promuovere il rispetto dei diritti umani.

Hanno convocato per oggi, giovedì 15 gennaio, un presidio di solidarietà alle giovani e ai giovani iraniani. L'appuntamento è per le 18 e 30 ed è stato lanciato dalla Rete degli studenti medi e dall'Udu. Il ritrovo è stato fissato sul Liston. «Lo abbiamo convocato per dare un segnale di sostegno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: 25 novembre, anche gli studenti universitari si mobilitano contro la violenza di genere

Leggi anche: Pozzuoli: Da occupazione ad autogestione, gli studenti del Pitagora ripuliscono la scuola e si mobilitano per Gaza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Repressione in Iran, gli studenti si mobilitano - La Rete Studenti Medi e l'Udu di Padova hanno convocato un presidio alle 18 e 30 in segno di solidarietà con il popolo iraniano ... padovaoggi.it