**Niscemi | Boccia ' urgenza è questo no strumentalizzazioni su fatti Torino' **

Il governo si prepara a varare un decreto urgente per affrontare la gigantesca frana che ha colpito Niscemi in Sicilia. Il ministro Boccia sottolinea che serve un provvedimento immediato, diverso da altri decreti del governo, perché questa situazione richiede azioni rapide e concrete. La priorità, dice, è intervenire senza strumentalizzazioni e senza perdere tempo.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Per affrontare quello che è avvenuto in Sicilia e a Niscemi, con una delle più grandi frane che si ricordino serve un decreto urgente ad hoc, un provvedimento adeguato che avrebbe davvero, a differenza della maggioranza dei decreti emanati da questo Esecutivo, le caratteristiche della necessità e dell'urgenza. Necessità e urgenza confermate dalla drammaticità della situazione: la frana è ancora in corso, migliaia di sfollati, c'è l'esigenza di mettere in sicurezza il territorio, di definire governance, tempi e risorse certi per gli interventi". Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

