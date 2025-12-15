Summonte Unita | Chiarezza e trasparenza sui fatti le istituzioni non si prestano a strumentalizzazioni

Il Gruppo Consiliare Summonte Unita ribadisce l'importanza di chiarezza e trasparenza nelle comunicazioni istituzionali, sottolineando il rispetto delle funzioni e dei principi fondamentali. In risposta alle recenti divulgazioni parziali riguardanti una presunta petizione popolare, l’intervento mira a chiarire la posizione delle istituzioni e a evitare strumentalizzazioni.

Il Gruppo Consiliare Summonte Unita, in linea con i principi di massima trasparenza e rispetto delle funzioni istituzionali come espresso nel proprio manifesto "La Casa di Vetro", interviene in merito alla recente divulgazione di informazioni parziali relative a una presunta petizione popolare.