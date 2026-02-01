Torino Schlein | no strumentalizzazioni

Elly Schlein interviene sulla situazione di Torino, ribadendo che le forze dell’ordine devono restare un patrimonio di tutti, al di là delle appartenenze politiche. La segretaria del Pd condanna gli scontri di ieri durante il corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna, sottolineando che non si devono strumentalizzare i momenti di tensione. Schlein invita a mantenere il rispetto e la calma, anche di fronte a avvenimenti che dividono l’opinione pubblica.

19.30 "Le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein commentando a Milano gli scontri avvenuti ieri a Torino durante il corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna. "Per questo siamo preoccupati dalle strumentalizzazioni di queste ore, per cui ho chiamato la presidente del Consiglio perché in questi momenti le istituzioni devono unire non dividere", ha concluso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

