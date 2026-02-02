Ninna Quario critica la convocazione di Giada D’Antonio ai Giochi di Pechino, dicendo che non aveva le credenziali e potrebbe essere un errore. A Radio Anch’io Sport, Maria Rosa Quario, ex sciatrice, ha commentato la scelta, lasciando capire che potrebbe tornare a suo sfavore. La questione divide gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre il problema delle selezioni continua a far discutere.

A Radio Anch’io Sport, trasmissione di Rai Radio 1, è intervenuta Maria Rosa Quario, ex sciatrice, la quale si è espressa sulla convocazione ai Giochi di Giada D’Antonio. La madre di Federica Brignone si è detta in disaccordo con la scelta fatta dai tecnici azzurri. La critica alla decisione: “ Non voglio fare polemica, ma non sono d’accordo con questa convocazione. Lo sport è l’esempio massimo nella vita di meritocrazia. Questa ragazza ha del grande talento, un futuro fantastico, ha dimostrato di essere forte tecnicamente e di testa, ma non ha le credenziali per essere convocata alle Olimpiadi “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ninna Quario critica la convocazione di Giada D'Antonio: "Non aveva le credenziali, può essere un boomerang"

#Giada-D’Antonio || La chiamata di Giada D’Antonio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso un acceso dibattito nello sci italiano.

