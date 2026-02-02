Nicki Minaj furiosa dopo i Grammy | tra outing transfobia accuse ai vip e deliri mistici

Nicki Minaj si è infuriata dopo i Grammy 2026. La cantante ha lanciato accuse contro alcuni vip e ha parlato di transfobia, provocando reazioni forti sui social e tra gli addetti ai lavori. La sua rabbia si è trasformata in un vero e proprio dibattito pubblico, che ha coinvolto anche temi più ampi come la politica e i valori della società.

Nicki Minaj ha scatenato un'ondata di reazioni negative dopo la cerimonia dei Grammy 2026, trasformandosi in protagonista di un dibattito acceso che ha travalicato il mondo dello spettacolo per entrare nel campo della politica, della cultura e della morale pubblica. La rapper trinidadiana, già nota per le sue dichiarazioni provocatorie, ha reagito con rabbia a una battuta del conduttore Trevor Noah, che durante la serata ha scherzato sul fatto che lei non fosse presente perché si trovava alla Casa Bianca. Il commento, di carattere ironico, è stato accolto con risate da diversi ospiti in sala, tra cui la modella Chrissy Teigen, che ha risposto con un sorriso.

