Per la sesta volta consecutiva, Trevor Noah sarà il conduttore dei Grammy 2026, in programma il 1 febbraio. La scelta conferma la continuità di una collaborazione apprezzata, mentre si avvicina l’attesa per questa importante cerimonia musicale. L’evento si prepara a riunire artisti e appassionati, mantenendo un ruolo centrale nel panorama culturale internazionale.

Comincia a prendere forma la prossima cerimonia dei Grammy Awards che si terranno il 1 febbraio 2026, con l’annuncio del conduttore: ancora una volta a guidare lo show ci sarà Trevor Noah. La Recording Academy ha annunciato nella giornata di ieri che il comico sarà il presentatore dell’evento per il sesto anno consecutivo alla Crypto.com Arena. Il produttore esecutivo dei Grammy, Ben Winston, ha dichiarato sulle pagine di The Hollywood Reporter: “ Sono più che entusiasta di dare nuovamente il benvenuto a Trevor Noah per presentare i Grammy per la sua sesta e, purtroppo, ultima volta. È stato il conduttore più fenomenale dello show. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grammy 2026, il conduttore sarà Trevor Noah per il sesto anno consecutivo

