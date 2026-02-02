Nichelino condannato il campione di karate violento che ama le risse | era accusato di maltrattamenti e lesioni alla ex fidanzata

Un campione di karate di livello internazionale, residente a Nichelino, è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere. Era accusato di aver maltrattato e picchiato la ex fidanzata. Il processo di primo grado si è concluso oggi, 2 febbraio, con questa sentenza. La sua ex lo aveva denunciato, e ora la giustizia ha confermato le accuse.

Condannato a due anni e tre mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni. È terminato così oggi, 2 febbraio, il processo di primo grado al karateka di livello internazionale, residente a Nichelino, denunciato dalla sua ex fidanzata e rinviato a giudizio. La pena stabilita dal giudice Agostino Pasquariello è la stessa richiesta dalla sostituta procuratrice Barbara Badellino. La sentenza, però, esclude risarcimenti provvisionali richiesti dalla vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocata Francesca Violante e chiedeva di ricevere subito 35mila euro. L'imputato ha assistito di persona alla lettura del dispositivo, dopo essere arrivato al palazzo di giustizia con l'avvocato Luca Calabrò e diversi familiari.

