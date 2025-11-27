Botte alla moglie che lo trova a giocare alle slot | condannato per lesioni assolto dai maltrattamenti
Assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e condannato a sei mesi per le lesioni. È la decisione del giudice del Tribunale penale di Perugia nel procedimento a carico di un 45enne, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
