Leonardo Caffo è stato condannato anche in Appello per i maltrattamenti alla ex ma non per le lesioni

Leonardo Caffo, 37 anni, è stato condannato in via definitiva per maltrattamenti alla ex, con una pena ridotta a due anni. Ha scelto di partecipare volontariamente a un percorso di recupero presso un centro specializzato, da completare entro sei mesi. Questa decisione segna un passo importante nel suo percorso di responsabilità e riabilitazione.

© Milanotoday.it - Leonardo Caffo è stato condannato anche in Appello per i maltrattamenti alla ex (ma non per le lesioni) Dimezzata (a due anni) la condanna per il filosofo Leonardo Caffo, 37 anni, che ha chiesto e ottenuto di partecipare a un percorso di recupero per uomini autori di violenze, da compiersi in un centro specializzato entro sei mesi. È la decisione della Corte d'Appello di Milano, arrivata giovedì 18. Leonardo Caffo, perché è stato condannato. Insulti e lesioni alla ex compagna, a cui diceva: «Sei una nullità, buona solo per fare figli» - Se non fosse per il nome dell'imputato, che gode di una certa notorietà, probabilmente anche il processo al filosofo Leonardo Caffo, condannato martedì 10 dicembre a quattro anni di carcere, sarebbe ... milano.corriere.it Filosofo Caffo chiede concordato pena e fa percorso per maltrattanti - Il filosofo Leonardo Caffo, condannato in primo grado a Milano a 4 anni di carcere per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della ex compagna, ha chiesto ai giudici il concordato in appell ... msn.com

Leonardo Caffo, perché è stato condannato per lesioni e maltrattamenti/ Insulti e violenze all’ex compagna - Violenze e vessazioni contro la mamma di sua figlia: è questo il motivo per il quale Leonardo Caffo è stato condannato a 4 anni di carcere. ilsussidiario.net

