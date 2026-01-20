Valentino Garavani e le sue regine | amicizie vacanze segreti e una famiglia allargata fuori dai riflettori

Valentino Garavani ha mantenuto nel tempo rapporti di amicizia con molte figure di rilievo, tra cui membri della royal family internazionale. Tra le sue esperienze più note figurano viaggi e soggiorni con Lady Diana, incontri con la principessa Marie Chantal di Grecia e il supporto della principessa Margaret. Questi legami, spesso lontani dai riflettori, rivelano un lato più intimo e personale dello stilista, legato a un mondo di relazioni genuine e riservate.

La reina Sofia: quella volta che andò con Valentino a sentire La Traviata Iniziamo il nostro racconto delle amicizie royal di Valentino Garavani con una delle sue principali estimatrici: la reina Sofía di Spagna, cliente e amica di lunga data dello stilista italiano fin dagli anni Settanta. Il primo abito “storico” della futura consorte di re Juan Carlos fu immortalato sulla copertina di Paris Match nel novembre 1975. Da allora, il sodalizio tra la musa e il couturier si consolidò sempre di più, tanto che anche anni dopo Sofia continuava a rivolgersi a lui per eventi di Stato, incontri ufficiali e gala, come nel 1988, quando la regina di Spagna incontrò la regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il lato più intimo di Valentino Garavani: amicizie, amori e sodalizi di una vita

Valentino Garavani, scomparso a 93 anni: celebriamo il grande couturier con 7 delle sue frasi più indimenticabili

