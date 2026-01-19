Il lato più intimo di Valentino Garavani | amicizie amori e sodalizi di una vita

Valentino Garavani, iconico stilista italiano, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. La sua carriera e le sue relazioni personali riflettono un percorso di passione e dedizione che ha influenzato generazioni. Con la sua scomparsa, si conclude un’epoca di creatività e amicizie che hanno contribuito a definire il suo stile e la sua eredità.

La scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta oggi all'età di 93 anni, chiude definitivamente uno dei capitoli più luminosi della moda italiana e internazionale. Maestro indiscusso dell'eleganza, creatore di un'estetica riconoscibile e senza tempo, Valentino è stato anche un uomo profondamente riservato, che ha sempre difeso con fermezza la propria sfera privata. Dietro l'icona globale, capace di vestire le donne più influenti del mondo, si è sempre celata una vita costruita su legami selezionati, relazioni durature e affetti vissuti lontano dai riflettori. Un uomo di mondo, ma profondamente discreto.

