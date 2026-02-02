Nel quartiere Santo Stefano a Bologna, si apre una mostra fotografica che racconta più di semplici paesaggi. Le immagini di Borzatta portano i visitatori in un viaggio tra sogno e realtà, tra discesa e ascesa. L’esposizione, in programma dal 19 al 30 marzo 2026 nello Spazio B5, invita a riflettere sui viaggi interiori che le fotografie svelano, andando oltre la semplice rappresentazione visiva.

A Bologna, nel cuore del quartiere Santo Stefano, lo Spazio B5 ospita dal 19 al 30 marzo 2026 una mostra fotografica che non si limita a mostrare paesaggi, ma li trasforma in viaggi interiori. L’esposizione, intitolata *Discendere o salire*, è dedicata al lavoro di Andrea Borzatta, fotografo che ha scelto il Cile come terreno di esplorazione tra realtà e sogno. Le ventuno immagini in mostra, scattate tra la Patagonia e il deserto cileno, non documentano solo luoghi remoti, ma raccontano un percorso interiore, dove il paesaggio diventa specchio dell’animo umano. La mostra è curata dall’architetta Lorena Zúñiga Aguilera, con un testo critico di Lorenzo Gresleri, e gode del patrocinio del Consolato Onorario del Cile per l’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nel cuore di B5, le immagini di Borzatta raccontano viaggi interiori tra discesa e ascesa, realtà e sogno.

Approfondimenti su B5 Quartiere

