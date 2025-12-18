A Rapino la mostra Le Immagini Sacre raccontano Quando la preghiera diventava emozione e nel cuore nasceva la speranza

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rapino, nel suggestivo scenario del Museo della Ceramica, si inaugura la mostra “Le Immagini Sacre raccontano. Quando la preghiera diventava emozione e nel cuore nasceva la speranza”. Un viaggio tra arte e spiritualità, che invita i visitatori a riscoprire il potere delle immagini sacre durante il periodo natalizio, creando un ponte tra passato e presente, tra fede e emozione.

a rapino la mostra le immagini sacre raccontano quando la preghiera diventava emozione e nel cuore nasceva la speranza

© Chietitoday.it - A Rapino la mostra “Le Immagini Sacre raccontano. Quando la preghiera diventava emozione e nel cuore nasceva la speranza”

In occasione delle prossime festività natalizie, Rapino si prepara a dare vita a un nuovo evento culturale nella cornice del Museo della Ceramica. Un percorso di culturale ricco di suggestioni, in cui le immagini sacre raccontano storie di fede, di comunità e di umanità. Domenica 21 dicembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Bagheria, "Tesori di Fede": conversazione e mostra sulle immagini sacre

Leggi anche: "Quando la parola si fa voce": Fernando Maraghini ed Erica Pacileo raccontano la speranza

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

rapino mostra immagini sacreRapino, al Museo delle Ceramiche: mostra “Le Immagini Sacre raccontano storie di fede e umanità” - Il Museo delle Ceramiche di Rapino si prepara ad ospitare un nuovo straordinario evento culturale in occasione delle prossime festività natalizie. abruzzonews24.com

rapino mostra immagini sacreMostra “Le Immagini Sacre raccontano” al Museo della Ceramica di Rapino - Il 21 dicembre a Rapino inaugura la mostra “Le Immagini Sacre raccontano”: un percorso emozionale tra fede, memoria e tradizione ... abruzzonews.eu

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.