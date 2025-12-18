A Rapino la mostra Le Immagini Sacre raccontano Quando la preghiera diventava emozione e nel cuore nasceva la speranza

A Rapino, nel suggestivo scenario del Museo della Ceramica, si inaugura la mostra “Le Immagini Sacre raccontano. Quando la preghiera diventava emozione e nel cuore nasceva la speranza”. Un viaggio tra arte e spiritualità, che invita i visitatori a riscoprire il potere delle immagini sacre durante il periodo natalizio, creando un ponte tra passato e presente, tra fede e emozione.

In occasione delle prossime festività natalizie, Rapino si prepara a dare vita a un nuovo evento culturale nella cornice del Museo della Ceramica. Un percorso di culturale ricco di suggestioni, in cui le immagini sacre raccontano storie di fede, di comunità e di umanità. Domenica 21 dicembre.

Il 21 dicembre a Rapino inaugura la mostra "Le Immagini Sacre raccontano": un percorso emozionale tra fede, memoria e tradizione

