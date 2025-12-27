Caso Epstein trovato un milione di nuovi file | Saranno esaminati e resi pubblici tra qualche settimana

Un milione di nuovi file potenzialmente legati a Jeffrey Epstein è stato consegnato al Dipartimento di Giustizia: saranno diffusi tra alcune settimane. Scontro politico sulla pubblicazione, Trump: "Caccia alle streghe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

