Caso Epstein trovato un milione di nuovi file | Saranno esaminati e resi pubblici tra qualche settimana
Un milione di nuovi file potenzialmente legati a Jeffrey Epstein è stato consegnato al Dipartimento di Giustizia: saranno diffusi tra alcune settimane. Scontro politico sulla pubblicazione, Trump: "Caccia alle streghe". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caso Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente Trump”
Leggi anche: Trump e i viaggi sul jet di Epstein: «Da soli con una 20enne». Pubblici 11mila nuovi file, uno inchioda il principe Andrea: «Hai nuove amichette per me?»
