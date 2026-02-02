L’Ucraina si prepara ai colloqui tra Kiev, Mosca e Washington, previsti per i prossimi giorni ad Abu Dhabi. Nel frattempo, i bombardamenti russi non si fermano. Zelensky chiede di fermare subito l’attacco e insiste sulla necessità di stoppare l’aggressione. La tensione aumenta mentre le parti si avvicinano a un nuovo round di negoziati.

Nel cuore di una settimana di alta tensione diplomatica, l’Ucraina attende con ansia i colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, programmati per il 4 e il 5 febbraio ad Abu Dhabi, mentre la Russia continua senza sosta a bombardare territori ucraini. Gli attacchi non si sono fermati neppure dopo la breve pausa di ieri, quando Mosca ha interrotto i raid su Kiev per concentrarsi su altre aree strategiche. L’offensiva è stata particolarmente devastante nella regione di Dnipro, dove un drone russo ha colpito un autobus che trasportava minatori, provocando la morte di 15 persone e ferendo diversi altri civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Negoziazioni in corso, ma bombardamenti russi continuano: Zelensky ribadisce la necessità di fermare l'aggressione.

