Sottosegretario, l'intervento dei Vigili del Fuoco alla Torre dei Conti è stato complesso e delicato. Quali lezioni avete tratto per migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze sui beni monumentali? "L'intervento alla Torre dei Conti, nel cuore di Roma, è stato uno dei più complessi e delicati degli ultimi anni: un crollo in due tempi, nel pieno centro storico della Capitale, in un contesto monumentale di straordinario valore, con più persone intrappolate sotto le macerie. I Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono stati impegnati con la costante presenza sul posto delle autorità politiche e civili e con l'attenzione degli organi di informazione nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Torre dei Conti, il sottosegretario Prisco: "Ribadisce la necessità di pianificare le emergenze nei centri storici"