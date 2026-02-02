Negli spogliatoi il pensiero è per Leonardo

Dopo la partita allo stadio ‘Anco Marzio’ di Ostia Lido, i tifosi e i presenti si sono concentrati sulle notizie che arrivano dall’ospedale riguardo all’infortunio di Leonardo Nonni, il difensore dell’Atletico Ascoli. In sala stampa, nessuno nascondeva l’ansia e l’incertezza, mentre i commenti si sono fatti più silenziosi e preoccupati. La squadra si stringe intorno a Leonardo, che ora lotta per recuperare.

Al termine della gara nella sala stampa del campo sportivo 'Anco Marzio' di Ostia Lido il pensiero è tutto rivolto alle notizie che arrivano dall'ospedale in merito all'infortunio capitato al difensore dell'Atletico Ascoli Leonardo Nonni. Mister Simone Seccardini arriva rincuorato dalle condizioni dell'esperto centrale bianconero. Mister Seccardini innanzitutto come sta Nonni? Nonni fortunatamente è cosciente, è stato portato in ospedale per alcuni controlli. Ringrazio lo staff medico dell'Ostiamare che è intervenuto prontamente insieme al nostro. Incrociamo le dita ma non dovrebbe essere nulla di grave, non posso dire altro".

