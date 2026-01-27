Coco Gauff si sfoga negli spogliatoi dopo la sconfitta negli Australian Open | la rabbiosa reazione dell’americana

Da oasport.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eliminazione di Coco Gauff negli Australian Open 2026 ha suscitato una reazione intensa negli spogliatoi. La prestazione di Elina Svitolina ha permesso all’ucraina di raggiungere la sua prima semifinale Slam dall’estate 2023, segnando un importante ritorno nella top-10 mondiale. Questo torneo si conferma un importante momento di svolta nel circuito femminile, evidenziando la competitività e le emozioni che caratterizzano il grande tennis.

Elina Svitolina ha firmato una grande prestazione negli Australian Open 2026, travolgendo la numero 3 del mondo Coco Gauff e conquistando l’accesso alla sua prima semifinale Slam dall’estate del 2023, tornando anche nella top-10 mondiale. La statunitense, due volte campionessa Slam, è apparsa a tratti smarrita sotto il tetto della Rod Laver Arena, commettendo cinque doppi falli nelle prime fasi dell’incontro e ben 26 errori non forzati in soli 59 minuti di gioco. Al contrario, dall’altra parte della rete, Svitolina ha costruito una partita perfetta. È rimasta lucida nelle fasi finali l’ucraina, conquistando agevolmente la sua decima vittoria stagionale e guadagnandosi un posto in semifinale contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che in precedenza martedì aveva superato nettamente la giovane statunitense Iva Jovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

coco gauff si sfoga negli spogliatoi dopo la sconfitta negli australian open la rabbiosa reazione dell8217americana

© Oasport.it - Coco Gauff si sfoga negli spogliatoi dopo la sconfitta negli Australian Open: la rabbiosa reazione dell’americana

Approfondimenti su AustralianOpen

Coco Gauff e l’imbarazzo negli spogliatoi agli Australian Open: “Oggi ho combinato un pasticcio”

Durante gli Australian Open, Coco Gauff ha condiviso un episodio divertente avvenuto negli spogliatoi, ammettendo di aver commesso una gaffe durante la sua permanenza.

Il nuovo kit di Coco Gauff per l’Australian Open firmato New Balance

Il nuovo kit di Coco Gauff per l’Australian Open, realizzato da New Balance, combina funzionalità e stile.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su AustralianOpen

Argomenti discussi: Recap Day 4: Paolini è al terzo turno; Alcaraz e Zverev avanti tutta; RECAP! Day 6: venerdì triste per Paolini. Bublik, Zverev e De Minaur avanti; RECAP Day 2: 100 volte Novak Djokovic; l'Italia avanza con il deb Maestrelli.

coco gauff si sfogaCoco Gauff perde la testa negli spogliatoi e distrugge la racchetta – VIDEOLa tennista americana si è sfogata negli spogliatoi dove ha lasciato spiazzati sia tifosi che addetti ai lavori Una prestazione che definire insufficiente è anche poco. Coco Gauff, la numero 3 al mond ... tennisitaliano.it

coco gauff si sfogaElina Svitolina in semifinale agli Australian Open 2026, Coco Gauff disastrosaElina Svitolina non deve neanche arrivare all'ora di gioco per guadagnare la quarta semifinale Slam della propria traiettoria agonistica, la prima agli ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.