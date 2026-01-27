L’eliminazione di Coco Gauff negli Australian Open 2026 ha suscitato una reazione intensa negli spogliatoi. La prestazione di Elina Svitolina ha permesso all’ucraina di raggiungere la sua prima semifinale Slam dall’estate 2023, segnando un importante ritorno nella top-10 mondiale. Questo torneo si conferma un importante momento di svolta nel circuito femminile, evidenziando la competitività e le emozioni che caratterizzano il grande tennis.

Elina Svitolina ha firmato una grande prestazione negli Australian Open 2026, travolgendo la numero 3 del mondo Coco Gauff e conquistando l’accesso alla sua prima semifinale Slam dall’estate del 2023, tornando anche nella top-10 mondiale. La statunitense, due volte campionessa Slam, è apparsa a tratti smarrita sotto il tetto della Rod Laver Arena, commettendo cinque doppi falli nelle prime fasi dell’incontro e ben 26 errori non forzati in soli 59 minuti di gioco. Al contrario, dall’altra parte della rete, Svitolina ha costruito una partita perfetta. È rimasta lucida nelle fasi finali l’ucraina, conquistando agevolmente la sua decima vittoria stagionale e guadagnandosi un posto in semifinale contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che in precedenza martedì aveva superato nettamente la giovane statunitense Iva Jovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coco Gauff si sfoga negli spogliatoi dopo la sconfitta negli Australian Open: la rabbiosa reazione dell’americana

