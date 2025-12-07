Il post gara Paura e tristezza Tutti negli spogliatoi Confronto rovente
"Ma quanta paura abbiamo?". Lo sfogo di Paolo Vanoli al triplice fischio di Sassuolo-Fiorentina racconta bene stato d’animo e momento. Il tecnico si è sgolato per tutta la gara senza ottenere quel coraggio che vorrebbe vedere dai suoi calciatori. Anche al Mapei Stadium nessuno si è preso la responsabilità di una giocata (teatrino sul rigore a parte.) nel proporre gioco, idee o soluzioni. Vanoli ha imboccato la via degli spogliatoi furibondo e quelle quattro parole gridate verso il campo sono rimaste a lungo le sue uniche percepite. Perché poi l’allenatore non si è presentato subito davanti ai microfoni delle televisioni e della sala stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
